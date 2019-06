Scicli – Venerdì 21 e Sabato 22 giugno il 31esimo Spettacolo di Fine anno di Atelier della Danza

Stasera e domani al Teatro Italia di Scicli il 31esimo spettacolo di fine anno della scuola di danza diretta dalla Maestra Sonia Occhipinti, Atelier della Danza.

“E’ stato un anno carico di emozioni, di tanti impegni“, racconta la M° Occhipinti, che aggiunge: “ci tengo a ringraziare tutti i collaboratori, in primis Giovannella Inì, le famiglie degli allievi e quanti hanno reso possibile anche quest’anno queste due serate che chiudono un anno ricco di successi e soddisfazioni”.

Atelier della Danza ha preso parte infatti a “Danza in Fiera” dove ha conquistato 13 borse di studio.

E poi stage e appuntamenti in giro per la Sicilia e non solo. Ma a far felice tutta la scuola è stata la notizia giunta circa un mese fa: l’ammisisone del giovane ballerino, Bruno Garibaldi, al Teatro alla Scala di Milano.









Lo spettacolo di questa sera (venerdì 21 Giugno) alle ore 20.

Domani (sabato 22 Giugno), saranno in scena i gruppi più piccoli. L’inizio dello spettacolo è fissato per le ore 18:30.

In scena durante le due serate le coreografie ideate da Sonia Occhipinti e Giovannella Inì: Omaggio all’Europa, Cenerentola, Charlie Chaplin, I Cento Passi, Peter Pan, The Queen, La danza delle Ore, Pinocchio.