Scicli pullula di turisti per l’infiorata e i carretti siciliani. Esito positivo per Comitato Cava Santa Maria La Nova e Comune di Scicli

Come previsto ancora record di presenze a Scicli in occasione dell’Infiorata a Cavallo e Carretti Siciliani, giovedì sera, 16 Agosto, e dell’Infiorata lungo la salita che conduce alla Chiesa di Santa Maria La Nova, venerdì 17 Agosto 2018.

A organizzare il tutto Il Comitato Cava Santa Maria La Nova in collaborazione con il Comune di Scicli.

Pullula di turisti Scicli, arrivati in città proprio per assistere ai due eventi, che oramai, vista la continuità, risultano inseriti in molti siti on line che promozionano eventi folkloristici e feste della Sicilia.

Oltre ai cavalli infiorati e ai carretti siciliani, giovedì sera ad aprire il lunghissimo corteo, l’Opera dei Pupi Siciliani a cavallo, un gruppo di ragazzi che ogni anno partecipa con successo al Carnevale di Venezia, vincitori nel 2016 del Premio “Maschera più a tema”, con i costumi “I Carretti Siciliani”. E infatti anche nel 2016 questo gruppo composto da sciclitani, ragusani e siracusani era già stato ospite all’appuntamento di Scicli, invitati da Ciccio Marinero, che anche quest’anno li ha ricontattati per coinvolgerli nell’evento: tanta la curiosità dei presenti, data anche dall’originalità dei costumi.

Molto fotografati i Carretti siciliani, e i carrettieri, con l’abbigliamento tipico di un tempo. E poi, manco a dirlo, i cavalli infiorati, che hanno lasciato a bocca aperta tantissimi turisti che mai prima avevano visto qualcosa di simile.

Soddisfatta del successo l’assessore alla cultura Caterina Riccotti che giovedì sera è intervenuta insieme all’assessore Viviana Pitrolo per la consegna a tutti i partecipanti della sfilata, come segno di ringraziamento, di due teste di moro di Caltagirone in ceramica: “Continuano in città gli eventi estivi con successo, in questo caso grazie alla sinergia tra Comune e Comitato. Non potevamo non supportare una iniziativa che ha una storia lunga 10 anni, il successo è sotto gli occhi di tutti. Un grazie a tutti i partecipanti, attori protagonisti di questo evento”, ha concluso l’assessore.

E migliaia di persone ieri sera presenti lungo la salita che conduce alla Chiesa di Santa Maria La Nova per l’Infiorata, dove sono stati esposti anche i manti infiorati che la sera prima erano stati portati in giro per le vie del centro Storico di Scicli, dai cavalli. Esposto anche un abito che ha sfilato la sera prima (nella foto in basso), indossato da una modella, a cavallo, realizzato da Raffaele Caccamo, con fiori e foglie di carrubo.

Foto Teresa Mania, PMM GROUP SCICLI, per NoveTv