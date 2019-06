Scicli – Da Andrea Giannone il cornetto con “strattu” e Ragusano DOP

Il pasticciere Andrea Giannone ne inventa un’altra. Da oggi (15 giugno) , infatti, nella pasticceria AG di Corso Garibaldi è possibile assaggiare il “cornetto sciclitano”, un cornetto salato bicolore rotolato nel concentrato di pomodoro (strattu) e completato da Ragusano DOP, pepe ed altri ingredienti a km 0. Un prodotto che Andrea Giannone ha realizzato grazie alla collaborazione di Giambattista Montanari, uno dei più rinomati pasticcieri italiani, tecnico-dimostratore Corman Professional e autore del libro pH 4.1 Scienza e Artigianalità della Pasta Lievitata premiato come miglior libro professionale di pasticceria nel mondo.

“Si chiamerà cornetto sciclitano – ha commentato lo stesso Montanari-, non può essere altrimenti dato che è stato realizzato con i prodotti tipici del posto, prodotti che hanno un sapore unico ed irripetibile.

Quando Andrea mi ha spiegato come viene realizzato “u strattu” sono rimasto davvero incantato”. “L’idea di realizzare il cornetto salato – spiega Andrea Giannone- è nata dalla richiesta di tanti clienti stranieri che, quando arrivano nel nostro locale per la colazione, ci chiedono il salato. Far un bancone con solo prodotti salati, vista anche la natura dell’attività, non mi sembra il caso, così ho deciso di creare un mio prodotto che si sposa bene con il contesto della pasticceria, ma al contempo possa soddisfare i palati di chi ci ricerca qualcosa di diverso dal dolce”.

Dopo le teste di moro al cioccolato fondente, quindi, Andrea Giannone stupisce con un’altra novità.