Scicli – Cresce l’attesa per “Back to the feat”, a Cava D’Aliga sabato 31 Agosto | Ci sarà anche la star mondiale Haiducii

Cresce l’attesa per “Back to the feat” la serata dance di sabato sera, 31 Agosto, nell’ampio parcheggio di Via Frine a Cava D’Aliga, location già collaudata domenica 18 Agosto in occasione dello spettacolo del duo comico Matranga e Minafò. L’organizzazione è la stessa, entrambi gli appuntamenti sono infatti inseriti nel cartellone degli eventi estivi stilati dal Comune di Scicli “R#estate a Scicli”.

A far ballare il pubblico ci penserà Dj Jump (Giampaolo De Cesare) noto dj nazionale che ha dedicato un disco alla sicilia dal nome “Sikania”, oltre alla hit con Nathalie Aarts “Memories”, disco suonato anche da Fiorello,

Con Dj Jump sul palco ci sarà Kim Lukas che canterà le sue hit storiche come “All i really want” ma anche il suo singolo “Upside down”.

Altra artista che sarà sul palco di Cava D’aliga: Haiducii.

Haiducii, pseudonimo di Paula Mitrache è una cantante rumena naturalizzata italiana. L’artista, oggi 42enne è famosa in tutto il mondo grazie a “Dragostea din tei”, pezzo entrato nelle classifiche di tutto il mondo, remixato da centinaia di dj, in Italia anche dagli Eiffel65. Il suo nuovo singolo “Te lubesc la rasarit” è contenuta nella compilation più venduta del momento “Hit mania dance 2019”

Ad aprire la serata, condotta da Giovanni Giannone, ci sarà il resident: Emanuele Caponetto con il suo format mania 90 il tutto condito da gadget (magliette – bam – cappellini & cartoline autografate).

La frazione balneare sciclitana si trasformerà in una vera e propria discoteca all’aperto.

L’inizio della serata è previsto per le ore 22:00