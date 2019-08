Scicli – Continua con successo l’estate al PataPata di Sampieri | Colazione, pranzo, aperitivo e cena | Relax, sport, musica, mare e tanto divertimento

Dallo scorso mese grandi appuntamenti al PataPata di Sampieri, un programma musicale di tutto rispetto che sta raccogliendo i suoi frutti, sviluppato attorno a 3 aree: Bassline Movement (reggae music by Sicily Rebellious Sound), Horizon (electronic music by Musumeci) e una parte più pop curata direttamente dal Direttore Artistico Marco Guastella.

Ma PataPata è da sempre anche metafora di relax a tutto tondo, dalla colazione del mattino alla cena, dallo sport alla musica, dall’ombrellone alla cultura per chi sceglie di vivere la bella stagione a Sampieri: bar, ristorante, pizzeria, servizi in spiaggia, aperitivi, eventi sportivi, per una estate da vivere a 360°.

Seguite il PataPata sui social, Facebook e Instagram, per scoprire di più









Vi ricordiamo qui di seguito gli eventi pomeridiani e serali:

APERITIVO RTM

VEN 9 AGO – (Tony Cannizzaro + Garrone) Anni 90

SAB 10 AGO – Aperirock (Andrea Marchese + Fabio Boccadifuoco)

DOM 11 AGO – (Renato + Veca + Garrone) Asian party

DOM 18 AGO – Aperirock (Andrea Marchese + Fabio Boccadifuoco)

LUN 19 AGO – The Twister Reggaeton/Hiphop/Trap

VEN 23 AGO – Aperirock (Andrea Marchese + Fabio Boccadifuoco)

DOM 25 AGO – (Renato Ruta) Musica Good Vibes Hawaiian Party

EVENTI SERALI









GIO 8 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

VEN 9 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

SAB 10 AGO – LIVING AREA (Horizon: Antenant (Daniele Tignino) | MAIN AREA (Bassline Movement: Ward 21 from Jamaica + celebrazione 16 anni Sicily Rebellious Sound)

DOM 11 AGO – LIVING AREA (Notte Italiana)

LUN 12 AGO – LIVING AREA (CreativeNight)

MAR 13 AGO – LIVING AREA (Dj Delta – Campione italiano del Red Bull Thre3Style)| MAIN AREA (Taranta Night: Rione Junno from Puglia)

MER 14 AGO – LIVING AREA (All Music Rotation with John Donzella) | MAIN AREA (Multinotes Showcase: Lehar B2B Musumeci + Qubica + Murat Uncuoglu B2B Alican + visual)

GIO 15 AGO – LIVING AREA (Tamburi di Giarratana – ore 11.30 AM) | MAIN AREA (Bassline Movement: Rory Stone from Jamaica + Sicily Rebellious Sound)

VEN 16 AGO – LIVING AREA (Notte Italiana)

SAB 17 AGO – LIVING AREA (Horizon: Human Machine, Claudio Di Giacomo) | MAIN AREA (Crazy Moon Night)

DOM 18 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

LUN 19 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

MAR 20 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

MER 21 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

GIO 22 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

VEN 23 AGO – MAIN AREA (Special Live Guest: Gio Evan + djset Angelo Distefano)

SAB 24 AGO – LIVING AREA (PataPata Closing Party)

E ancora tra gli appuntamenti ache “UN MARE DI LIBRI”, per divulgare cultura e lettura, rassegna che prevede incontri con autori che discuteranno dei loro scritti;

Il 18 Agosto ore 19

Presentazione dell’opera: L’ALBATRO

di Simona Lo Iacono

Conduce: Peppe Pitrolo

21 Agosto – ore 20:00

Presentazione e proiezione di: A ME RESTA LA SPERANZA

di Virginia Barrett

Conduce: Vito Zagarrio

24 Agosto ore 19

Presentazione del romanzo: L’AMURUSANZA

di Tea Ranno

Conduce: Chiara Scucces

30 Agosto ore 19

Presentazione dell’opera: RITORNO ALL’AMARINA

di Giuseppe Lazzaro Danzuso

Conduce: Franca Antoci