Ciclismo. Il GS Amici del Pedale Scicli lavora per la Granfondo del 25 Febbraio

Baldassare Barbera di Campobello di Mazara (TP), del Team Asd Baaria è stato il vincitore delle ultime due edizioni della Granfondo Città di Scicli.

Quella di quest’anno sarà l’edizione numero dieci. La prima edizione, nel 2009 fu vinta da Fabio Alessi “Sicily Fruit Lo Giudice Rubino Group”, nel 2010 Enzo Buccheri “Cicli Buccheri Niscemi”, nel 2011 Luca Gullotta “Città di Misterbianco” tempo 3h:21′:43″, poi la doppietta di Salvatore Coco, “Città di Misterbianco”, nel 2012 tagliò il traguardo dopo 3h:16′:13″, nel 2013 impiegò 8 minuti in meno, 3h:08′:25″ (tenendo una media di 39,803 km/h). Nel 2014 vince Maurizio Santonastaso “Salvatore Rametta Dusty” tempo 3h:27′, nel 2015 Enrico Di Martino “DRC Casa Rosolini” tempo 3h:22′ e nel 2016 e 2017 trionfa il prima menzionato Barbera.









La Granfondo Città di Scicli è considerata la più importante, tra le Granfondo Siciliane. Ad organizzarla è sempre il G.S. Amici del Pedale Scicli, con in testa il presidente Rosangelo Carnemolla, che ha assunto la guida della società dopo la scomparsa, a seguito di una grave malattia, di Nello Lorefice.

Alla memoria di Lorefice è dedicato da quest’anno il Trofeo che andrà alla prima società classificata.

“Stiamo lavorando tanto per realizzare un’altra bella edizione – afferma il presidente Carnemolla -. Non è facile, non è semplice senza la presenza di Nello al nostro fianco. Stiamo ricevendo già molte adesioni anche se abbiamo dovuto anticipare la manifestazione originariamente prevista per il 4 Marzo, costretti a cambiare giorno poichè in quella data ci saranno le elezioni. Ricordo – aggiunge ancora Rosangelo Carnemolla – che questa 10^ edizione della Gran Fondo farà parte del 22° Campionato Regionale Grand Tour Sicilia di cui sarà prova di apertura e sarà valida come prova unica del campionato nazionale Csain Granfondo 2018″.

Oltre al pasta party offerto come di rito a atleti e familiari al seguito anche quest’anno viene confermato lo spettacolare buffet di torte offerto dai maestri pasticceri di Scicli e borgate ai quali si sono affiancati anche il “Bar Sicilia” di Giarratana e la “pasticceria Mattioli” di Pozzallo.

L’organizzazione annuncia anche qualche novità a cui sta ancora lavorando.

La gara parte da Scicli, attraversa Modica, Giarratana, Ragusa, Pozzallo e finisce ancora a Scicli, nel rettilineo di Corso Garibaldi, costeggiando Piazza Italia dove dietro le transenne vi sono ogni anno centinaia di persone che non vogliono perdersi lo spettacolo finale della gara.

Anche quest’anno oltre ai 125km della Granfondo, si correrà la medio-fondo, 80 Km, un percorso simile, un po più breve.

L’appuntamento è per domenica 25 Febbraio. Partenza ore 9.