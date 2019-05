Scicli – Anche il direttore generale dei beni culturali Sergio Alessandro al Workshop su Chiafura

Ci sarà anche Sergio Alessandro direttore generale dell’Assessorato ai beni culturali in Sicilia al Workshop of Architecture and Urban Design su Chiafura in programma dal 3 al 5 maggio a palazzo Spadaro Scicli.

Il parterre de rois del convegno internazionale sull’aggrottato di Chiafura si arricchisce di presenze qualificanti, fra le quali è annunciata fra l’altro quella del vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao.

Il workshop sarà seguito da tre assistenti ai tutors.

Si tratta di Chiara Nifosì, Architetto Phd, lavora a Milano, si interessa e si occupa del progetto architettonico, territoriale e del paesaggio attraverso un approccio multiscalare e

multidisciplinare;

Calogero Vinci ingegnere, ricercatore in Architettura Tecnica presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo. ;

Tiziana Campisi, ingegnere, Palermo, Ricercatore universitario di “Architettura tecnica” la Facoltà di Ingegneria.

Attesa per il convegno del 5 maggio, aperto a tutta la cittadinanza. Sarà quella la sede in cui saranno illustrate le proposte progettuali che si delineeranno durante le giornate studio.

La valutazione delle proposte progettuali sviluppate durante il workshop sarà effettuata da un comitato di esperti costituito da:

* prof. Vincenzo Giannone, Sindaco del Comune di Scicli

* prof. Giuseppe Trombino, Prof. ord. di Urbanistica Unipa

* prof. Pietro Militello, Prof. ord. di Civiltà Egee Unict;

* prof. Paolo Nifosì, Storico dell’arte;

* arch.Vittorio Battaglia, Pres. Fondazione Architetti RG;

* arch. Ignazio Lutri, Presidente Inarch Sicilia

* dott. Gabriele Nanni, Coor. Commerciale Banca Iccrea;

* dott. Nico Torrisi, Presidente di Federalberghi Sicilia.