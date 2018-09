Scicli – Il 18 Settembre a Palazzo Spadaro riunione del Comitato Provinciale UNICEF di Ragusa

È fissata per martedì 18 settembre alle ore 16,30 la riunione del Comitato Provinciale UNICEF di Ragusa, che vedrà l’insediamento ufficiale del nuovo presidente, Elisa Mandarà.

Mandarà è stata eletta all’unanimità nella seduta del Consiglio Direttivo del 25 luglio 2018 e nominata dal presidente nazionale di UNICEF Italia, Francesco Samengo.

Elisa Mandarà perviene a questa carica dopo importanti iniziative personalmente svolte a sostegno di progetti specifici UNICEF, nonché dopo avere maturato una consapevolezza della missione dell’agenzia interna all’Onu attraverso l’incarico di referente UNICEF per la scuola, svolto per diversi anni scolastici; succede a Ida Del Vecchio, presidente provinciale per oltre trent’anni, dal 1986, anno in cui è stato fondato il Comitato Provinciale UNICEF di Ragusa

Giorno 18 Settembre l’incontro si terrà a Scicli presso Palazzo Spadaro. Sarà presenziato dal padrone di casa il sindaco Enzo Giannone e dal vicesindaco Caterina Riccotti. Aprirà i lavori il presidente regionale del Comitato UNICEF Sicilia ed interverranno il past president Ida Del Vecchio e la segretaria Teresa Bonomo.

Foto: Gianni Mania