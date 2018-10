Rimane lo stato di allerta meteo nelle prossime ore: da arancione a gialla, nel ragusano

Dovrebbero migliorare, ma non di molto, nelle prossime ore le condizioni meteo nel ragusano e più in generale in tutta la Sicilia Sud-Orientale. L’allerta meteo rimane, da arancione a gialla. Questo è quanto si legge nel nuovo avviso emanato qualche ora fa dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.

Allerta meteo gialla, di attenzione, per lunedì 15 Ottobre.

Ecco qui di seguito il grafico che chiarisce meglio lo stato di allerta, stando alle previsioni meteo.