In ricordo del Gen. Dalla Chiesa | FIG: “Siamo ancora in attesa dell`intitolazione e dell’apposizione della targa a Cava D’Aliga”

“Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”.

Carlo Alberto Dalla Chiesa









37 anni fa la mafia uccise il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Forza Italia Giovani Scicli non dimentica un patriota che ha servito lo Stato contro i due principali nemici della nostra Repubblica: il Terrorismo e la Mafia. Lo scorso anno, grazie ad una mozione di Forza Italia Giovani, il Consiglio Comunale aveva approvato all’unanimità l`intitolazione dell’area pedonale di Via Frine alla memoria del Generale dell`Arma, Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Contestualmente, avevamo fatto intitolare il parcheggio alla moglie, Emanuela Setti Carraro, ed un tratto di Via Cleopatra all`agente di scorta, Domenico Russo.

Nonostante la conclusione dell’iter burocratico da parte del Comune nel Novembre del 2018, siamo ancora oggi in attesa dell`intitolazione e dell’apposizione della targa in loco.

Per questo, ci appelliamo alle istituzioni competenti per completare l’intero iter e consegnare alla nostra comunità un luogo simbolico ma concreto per ricordare il Generale Dalla Chiesa e tutti coloro che hanno dato la vita per la Nazione e la Giustizia.

La Sicilia e l’Italia intera non dimentichino uno dei suoi figli prediletti che anzi tempo ci ha lasciato. Il miglior modo per non rendere vano il suo sacrificio è non dimenticarlo e trasmettere i suoi ideali di generazione in generazione.

Coordinamento Forza Italia Giovani Scicli