Ragusa torna allo Zecchino d’Oro con Luna Massari

Luna Massari, 5 anni, di Ragusa, è tra i 16 interpreti dello Zecchino d’Oro 2019.

Lo scorso anno lo scilitano Alessandro Lorefice, ora un nuovo talento ibleo approda al famosissimo appuntamento che anche quest’anno sarà trasmesso su Rai Uno.

L’evento è giunto alla 62esima edizione: si svolgerà a Bologna dal 5 al 7 dicembre 2019 e sarà trasmesso in diretta in Eurovisione e in Mondovisione su Rai Uno, in differita su Rai Radio Kids ed in replica su Rai Yoyo. Andrà in onda il pomeriggio per tre puntate da giovedì 5 a sabato 7 dicembre, mentre la finale (quarta puntata) sarà trasmessa in prima serata sabato 7 dicembre.

A condurre ci sarà Antonella Clerici per gli appuntamenti pomeridiani, mentre per la finale trasmessa in prime time sarà affiancata da Carlo Conti, quest’ultimo direttore artistico; la direzione musicale è del Maestro Peppe Vessicchio.









Luna Massari ha condiviso questa esperienza con Chiara Gulino, anche lei del Coro Mariele Ventre di Ragusa e anche lei giunta alla selezione nazionale facendosi largo onore. La Maestra Giovanna Guastella, dichiara: “Siamo molto felici di quanto accaduto perchè è frutto di impegno e di dedizione. Luna è stata bravissima ed ha meritato questo grande successo. Anche Chiara, che ha partecipato alle selezioni finali ha dimostrato grandi doti e si è distinta con merito. Sono felice di questi grandi talenti del nostro territorio. Ma la cosa più importante, al di là del risultato, è che questo traguardo è stato toccato all’insegna della gioia, del sorriso e dell’amicizia. Sono certa che Luna saprà essere un’ottima interprete”.

“E’ difficile trovare parole per questa gioia – spiegano i genitori di Luna, Salvatore e Laura – . Il canto e la recitazione sono le passioni più grandi di Luna. Senza dubbio questa sarà una delle esperienze più gioiose della nostra vita familiare. Sapere che il nome di nostra figlia sarà sempre affiancato ad una canzone dello Zecchino d’Oro rappresenta un’emozione indescrivibile”.

Oltre a Luna a portare i colori della Sicilia a Bologna ci sarà la palermitana Giulia Rizzo.