“Una Ragazza per il Cinema”, le selezioni regionali di Chiaramonte Gulfi: ecco i nomi delle 5 finaliste

Continuano con successo le selezioni in Sicilia, della 30esima edizione del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento “Una Ragazza per il Cinema”, in vista dell’attesissima Finale Nazionale, che si svolgerà, il 9 settembre prossimo in Sicilia, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina, organizzata dai Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo.

Soviana Vallone, Deborah Ottone, Serena Di Pasquale, Jalibeth Portillo e Lara Malandrino. Sono queste le cinque finaliste che si sono aggiudicate le fasce, in occasione dell’ultimo atto della selezione regionale per la provincia di Ragusa, che si è svolta, ieri sera, a Chiaramonte Gulfi.

Angela Sanzone e Lorenzo Salerno de “Lasanzoneventi Agency” di Vittoria, hanno organizzato, per l’occasione, un scaletta di tutto rispetto. Infatti, tra una sfilata e l’altra, dove le ragazze, aspiranti modelle, si sono contese l’accesso in Finale Nazionale, ci sono stati anche momenti di spettacolo: Carla Gibilisco che ha partecipato a molte edizioni dello “Zecchino d’Oro”, il cantautore vittoriese Donato Tommasi che ha presentato il suo inedito. Momento di danza affidato alla scuola Paso Adelante di Biagio Nigita con i suoi allievi vincitori nazionali allo stage di Rimini svoltosi a luglio.

Un bel trampolino di lancio per queste ragazze. Infatti, da 30 anni, nel panorama nazionale, il concorso “Una Ragazza per il Cinema”, dà accesso, al mondo dello spettacolo e del cinema, perché è l’unico concorso che mette in risalto non solo la bellezza ma anche il talento.

Guest Star della serata, ballerino e coreografo ufficiale della trasmissione Amici di Maria de Filippi, GARRISON ROCHELLE. La serata è stata condotta, come sempre, dal brillante Ernesto Trapanese affiancato, questa volta dalla splendida e brava Giornalista Viviana Sammito.









“Lasanzoneventi Agency”, responsabile regionale, per la provincia di Ragusa, opera nel settore Moda da più 30 anni in tutta la Sicilia, cura soprattutto la crescita professionale dei suoi iscritti-allievi, sin da piccoli e che vedremo in passerella nella serata di mercoledì.

Le prossime selezioni in programma saranno: il 23 agosto a Santa Maria Di Licodia, il 24 agosto a Ramacca, il 25 agosto a Nicolosi, il 26 agosto ad Aci Sant’Antonio, il 27 agosto a San Gregorio, il 28 agosto a Gravina di Catania, il 31 agosto a Giardini Naxos e l’1 settembre a Messina.