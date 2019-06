Potenziamento 118, incontro al Ministero. Pisani, Lorefice, Campo (M5S): “Servono più ambulanze e un sistema di primo soccorso che sia una certezza per operatori e cittadini”

Lo scorso lunedi 24 giugno si è tenuto un incontro presso il ministero della Salute tra il Direttore Generale della Programmazione sanitaria Andrea Urbani, il Direttore della Agenzia Nazionale Servizi Regionali Francesco Bevere, l’Assessore Razza della Regione Sicilia, insieme ai funzionari dell’assessorato.

L’incontro è stato promosso dal senatore Pino Pisani del M5S e ha avuto come tema il possibile potenziamento del Servizio 118 regionale.

Il Ministero della Salute pare sia pronto a supportare la Regione per una eventuale fornitura di ulteriori ambulanze da destinare in Sicilia, tenuto conto della distribuzione geografica delle stesse e delle difficoltà e i ritardi legati alla rete viaria.

Pisani, Lorefice e Campo si erano subito attivati all’indomani della tragica scomparsa di Vito D’Amanti, cittadino acatese morto presso la guardia medica di Acate d’infarto, il cui soccorso è stato ostacolato dall’assenza dell’ambulanza, in quel momento guasta. Un problema che ritorna in maniera costante. A discapito, purtroppo, di chi ne ha necessità, dato che il primo nosocomio si trova a circa 9 km di distanza. E questo è solo un esempio, tragico, delle ricadute che può avere un tale disservizio. La delegazione degli eletti del M5S ha incontrato lo scorso 29 aprile il direttore dell’ASP provinciale Aliquò, per conoscere le criticità e attivarsi immediatamente per mettere in campo possibili soluzioni.









“Intervenire per far fronte alle carenze strutturali del sistema sanitario ibleo –sottolineano Lorefice, Campo e Pisani- è un impegno che ci siamo presi. In qualità di portavoce continueremo a lavorare per trovare delle soluzioni concrete e restituire ai cittadini la certezza di vivere in un territorio nel quale il sistema di prima assistenza sia assolutamente attivo e funzionale”.