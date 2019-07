Passaggio di campana al Lions. Letizia Gerotti è la Presidente del Lions Club Ragusa Host

Letizia Gerotti è la Presidente del Lions Club Ragusa Host. E’ subentrata al dott. Salvatore D’Amanti, dunque Past President.

L’emozionante cerimonia del ‘Passaggio della Campana”, nella quale sono stati illustrati i risultati e i nuovi obiettivi, si è tenuta nei giorni scorsi a Villa Fortugno a Ragusa alla presenza del Past Governatore del consiglio dei Governatori, Salvo Giacona; dell’immediato Past Governatore, Vincenzo Spata; del Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì; del presidente di circoscrizione, Giovanni Iacono e del presidente di zona, Walter Buscema.









La neo presidente, Letizia Gerotti, 62 anni, medico nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo”, è una professionista e donna apprezzata per grinta, intraprendenza e sensibilità. Nel corso del discorso d’insediamento ha sottolineato che intende presiedere il Lions all’insegna della continuità di servizio con chi l’ha preceduta e con chi la seguirà. “Continuerò la stretta collaborazione con i Leo, indiscussa e fedele risorsa. Saremo presenti e attivi sul territorio, fattivi e concreti, creando service e progetti in collaborazione con gli enti locali e non solo, ascoltando e rispondendo alle esigenze e necessità dei più bisognosi portatori di entusiasmo e umanità.”

Il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, si è complimentato con il presidente uscente e con la presidente subentrante per le molte interessanti iniziative svolte e programmate.

Il presidente uscente ha ringraziato il suo direttivo, la presidente entrante e ha presentato le prossime iniziative dei mesi estivi.

Il Past Governatore ha ringraziato il Club per le donazioni alla LCIF che hanno superato i 5000 dollari e il PCC Salvo Giacona si è complimentato con il Past governatore Spata che, in qualità di responsabile distrettuale della raccolta fondi per la Fondazione dei Lions, ha ottenuto per il distretto 108Yb Sicilia, il primato europeo di contribuzione.

A conclusione dell’evento sono stati premiati diversi soci tra cui Umberto Schininà e Ninni Fera col Melwin Jones, massima onorificenza Lionistica, per la loro brillante carriera all’interno dell’Associazione.









ELENCO DIRETTIVO

PRESIDENTE LETIZIA GEROTTI

PAST PRESIDENT SALVATORE D’AMANTI

I VICE PRESIDENTE GIUSEPPE SAPIENZA

II VICE PRESIDENTE IGNAZIO CALOGERO

III VICE PRESIDENTE ADRIANO DENICOLA

SEGRETERIA GIUSEPPE LEMBO

TESORIERE PAOLA PLUCHINO

CERIMONIERE GIANCARLO GAMBUZZA

CONSIGLIERI

SALVATORE GARRONE

CARLO GIUMMARRA

RICCARDO ROCCELLA

EMANUELE CORALLO

Viviana Sammito

Nella prima foto a sx il past governatore Giacona, incoming president Gerotti e il Past president D’Amanti