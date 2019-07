Operazione Estate Sicura: una persona arrestata a Scicli dai Carabinieri

Nel contesto di una serie di attività straordinarie di controllo del territorio, denominate “Estate sicura” svolto nel corso del weekend, mirate ad intensificare ulteriormente l’attività preventiva e repressiva, predisposte dal Comandante Provinciale di Ragusa, coordinate e dirette dalla Compagnia di Modica, i militari dell’Arma impiegati hanno sottoposto a specifico controllo il territorio di competenza del Comando Compagnia, con l’impiego di diverse pattuglie.

Il bilancio conseguente i controlli è di:

 un arresto operato dai militari della Tenenza di Scicli di un cittadino Tunisino B.O.R. di anni 29, già colpito da precedenti, per violazione di reati in materia di stupefacenti, trovato in possesso a seguito di perquisizione personale di gr.475 di “HASHISH”, al termine delle operazioni è stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa;

 una denuncia in stato di libertà operata dal Nucleo Operativo di Modica, a Scicli di un cittadino tunisino, N.Y. di anni 20, per violazione di reati in materia di stupefacenti, trovato in possesso a seguito di perquisizione personale di gr.20 di “HASHISH”;









 la denuncia in stato di libertà a Pozzallo, operata dagli uomini della Stazione di Pozzallo, di due persone originari del Marocco, per aver posto in vendita in quel lungomare Pietre Nere borse e scarpe di marche prestigiose palesemente contraffatte. La merce, per un valore stimato di 2.000 euro circa, è stata posta sotto sequestro;

 a Pozzallo, i militari dell’aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà una donna, E.A. di anni 29, sorpresa alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, accertato dai militari operanti con l’etilometro in dotazione, la patente è stata ritirata e verrà sospesa.

Nell’ambito delle medesime operazioni sono state identificate 75 persone, elevate diciotto contravvenzioni al Codice della Strada ed il sequestro di un’autovettura sprovvista di polizza assicurativa.