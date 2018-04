Olga Minardo, l’artista con sangue ragusano sposa il barocco europeo: “mi affascina l’idea di esporre a Scicli”

da “La Sicilia” del 22 aprile

«Un po’ di Ragusa in uno dei progetti artistici più importanti che si svolgeranno nei prossimi mesi in Germania. Questo, grazie all’artista con sangue ragusano Olga Minardo che, a partire dal prossimo 28 aprile, sarà protagonista assoluta di “Loreley, una mostra itinerante che inizierà in Germania e si concluderà a dicembre nei saloni dell’accademia l’Oreal con il titolo “l’oreley l’Oreal”. La prima mostra verrà inaugurata nella bellissima città barocca di Amorbach ed è inserita ufficialmente negli eventi culturali della bassa Franconia che, per il 2018, si svolgeranno proprio ad Amorbach.

La mostra itinerante proseguirà poi nel Wurttenberg a Shontal per poi concludersi a Roma “barocca” a piazza Mignanelli, attigua a piazza di Spagna.

Con Lorely, Olga Minardo vuole rendere omaggio all’eterno femminino e all’arte della seduzione incarnato dalla bella sirena dai lunghi capelli dorati che con il suo canto e la sua luce ammalia tutti. Da qui l’accostamento loreley-l’Oreal. Olga Minardo, di padre siciliano e madre prussiana, è un fantastico contenitore di culture diverse, dai sogni russi alla razionalità tedesca ai profumi siculi del mediterraneo.









Le sue opere sono spesso un omaggio alle donne e alla femminilità. Tra le sue tante opere si annovera anche il più grande murale italiano realizzato tra il 1987 e il 1988 a San Severino Marche; intitolato “Corpi alla ribalta“, di circa 300 mq, rappresenta 60 personaggi del mondo dell’arte, dello sport, della danza, della scienza e dello spettacolo. “Mi piacerebbe molto – ci spiega Olga – poter portare l’esperienza di Loreley a Ragusa,culla del barocco, per me sarebbe un grande onore. Devo dire che un posto che mi affascina molto è sicuramente Scicli, dove tra l’altro non ho mai esposto”. Olga Minardo è molto legata alla sua città, Ragusa, dove ha già presentato diverse sue opere».

Per saperne di più su Olga Minardo clicca qui