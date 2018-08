Mortalità per tumore in Sicilia, gli ultimi dati dell’ISTAT. In provincia di Ragusa oltre 9mila malati

La morte di Valentina, giovane mamma sciclitana, porta necessariamente a riflettere sull’alto numero di morti di tumori in Sicilia. E non si tratta di semplice retorica, bensì dell’evidenza dei fatti che emerge scorrendo i dati relativi alla mortalità per malattie oncologiche nella nostra regione.

A tenere conto di questa situazione è l’Istat, l’Istituto Nazionale di Statistica, che alcuni mesi fa ha reso noti i risultati di uno studio effettuato dall’ente, che riguarda il quinquennio 2008-2012 e va ad analizzare tutte e nove le province siciliane. Secondo i dati raccolti, nelle tre aree dell’isola più consistenti sotto l’aspetto demografico, Palermo, Catania e Messina, si registra il maggior numero di decessi per tumore. La provincia di Agrigento si attesta come l’area non metropolitana con il più elevato numero di morti per malattie oncologiche. Nell’arco dei cinque anni presi in esame, nei comuni dell’agrigentino, sono oltre 4.4o0 i decessi a causa di tumori maligni.

In provincia di Ragusa la seconda causa di morte è rappresentata proprio dai tumori, con un tasso di mortalità in aumento sia per gli uomini che per le donne. In particolare per gli uomini cresce la mortalità per il tumore del polmone, seguito da quello del colon retto e della prostata. Per le donne al primo posto il tumore alla mammella, seguito da quello del colon retto, del pancreas, degli emolinfopoietici e dell’utero.

Tre le tipologie di cancro per le quali è previsto lo screening: colon retto (uomini e donne 50-69 anni), mammella (donne 50-69 anni) e cerviocarcinoma (donne 25-64 anni).

In provincia di Ragusa sarebbero circa 9mila le persone attualmente malate di tumore.

In testa alla classifica Ragusa; a seguire Modica e Vittoria. Poi c’è Comiso, Scicli, Pozzallo e Ispica. A chiudere la triste classifica: Santa Croce Camerina, Acate, Chiaramonte Gulfi e Giarratana.