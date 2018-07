Modica – Il Tenente Giulia Intrisano guiderà la GDF. Prima donna a capo del reparto

La Tenenza della Guardia di Finanza di Modica è protagonista di un cambio al vertice. Il Tenente Giulia Intrisano, di origine laziale, prima donna nella storia del Reparto, a seguito di un’intensa esperienza operativa biennale nella città di Milano, ha assunto il Comando della Tenenza.

L’Ufficiale è laureata in “Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria” presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Il Tenente, in data 9 luglio è stata ricevuta dal Comandante Provinciale, Claudio Solombrino, che le ha augurato buon lavoro. Il Tenente Intrisano succede nell’incarico al Capitano Alessandro Salvatore, giunto in Sicilia da Tenente nel 2016 e promosso al nuovo grado lo scorso anno.