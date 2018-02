Modica – Roberto Vecchioni in giuria al “Certamen Mutycense”

A Modica fervono già i preparativi per l’VIII edizione del “Certamen Mutycense”, organizzato per il 23 e il 24 marzo dal Galilei Campailla. Quest’anno la tematica che verrà affrontata nell’ambito delle varie sezioni di gara porta il titolo: “Tra Oriente e Occidente”.

Il Certamen, il cui bando per partecipare scade il prossimo primo marzo, si svolgerà tra il Palazzo degli Studi e il Teatro Garibaldi, con il patrocinio del Comune di Modica. Si prevede di accogliere un gran numero di studenti e di docenti accompagnatori da varie parti di Italia, tra cui Lombardia, Lazio, Molise, Puglia e Campania, ma anche da diverse scuole della Sicilia e di Ragusa. Atteso per l’occasione Roberto Vecchioni, il cantautore milanese docente di latino e greco nei licei sará infatti uno dei componenti della commissione d’esame per la prima sezione del Certamen.

Gli altri docenti presenti in commissione sono di levatura internazionale e formano un trio consolidato e affezionatissimo alla patria del Barocco e del Cioccolato: la studiosa e scrittrice Eva Cantarella, il prof. Marco Formisano attualmente Visiting Professor a New York e il prof. Craig Williams docente di Letteratura Latina presso l’Università di Urbana-Champaign in Illinois. L’appuntamento è dunque, al Teatro Garibaldi per incontrare gli esperti e partecipare dal vivo alla premiazione.