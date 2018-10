Modica – Riaprono le scuole, nessun danno alle strutture. La Giunta approva la delibera per il riconoscimento dello stato di calamità naturale

Si torna alla normalità a Modica dopo il violento nubifragio di domenica sera. Domani, martedi 16 ottobre, riapriranno regolarmente tutte le scuole che oggi sono rimaste chiuse per consentire ai tecnici comunali tutti i rilevamenti necessari al fine di constatare eventuali danni alle strutture.

I sopralluoghi effettuati hanno avuto tutti esito negativo. Tutti gli Istituti Scolastici hanno retto all’ondata del maltempo non facendo rilevare situazioni critiche.

Intanto oggi pomeriggio la Giunta Comunale con procedura d’urgenza ha approvato la delibera con la richiesta del riconoscimento dello stato di calamità naturale a motivo dei danni che si sono verificati nella notte tra il 14 e il 15 ottobre.

La delibera approvata con annessa relazione dei danni presunti che sono quantificati in euro 1.750.000,00, così accertati:

– € 1.200.000,00 per il ripristino delle condizioni di sicurezza del patrimonio stradale;

– €400.000,00 per i danni al patrimonio degli edifici pubblici;

– €100.00,00 per i danni alla rete fognaria;

– € 50.000,00 per le opere eseguite in somma urgenza nell’immediatezza per rimozioni e smaltimenti.

La delibera sarà inoltrata al Dipartimento regionale di Protezione Civile e quindi su proposta della Regione Sicilia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’emanazione del relativo decreto.