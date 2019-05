Modica – Modifiche alla viabilità del centro cittadino

In occasione della manifestazione sportiva denominata Volley S 3 e Spike Ball di domenica 12 maggio, sono previste sostanziali modifiche alla viabilità nel centro cittadino.

L’evento, infatti, si svolgerà in Viale Medaglie d’Oro e per questo vigerà nell’arteria, il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito dalle 8,30 alle 20,30, nel tratto tra l’incrocio di Via Gallo (strada ex Inam) e Piazza Corrado Rizzone.

Per tale motivo Via Vittorio Veneto sarà disposta negli stessi orari a doppio senso di circolazione con divieto di sosta e rimozione forzata.