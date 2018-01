Modica – Inaugurata a Palazzo Grimaldi la bipersonale “Francesca Carpentieri e Noel Murphy”

Nuove finestre internazionali si aprono sulla città di Modica con l’esposizione “Francesca Carpentieri e Noel Murphy”. L’evento, patrocinato dalla Fondazione G.P Grimaldi, è stato inaugurato a Palazzo Grimaldi il 29 dicembre. La bipersonale di pittura mette a confronto due artisti dal diverso background culturale. Francesca Carpentieri, nata a Modica ventisei anni fa, frequenta il Liceo Artistico Tommaso Campailla e poi si trasferisce a Roma dove si diploma presso l’Accademia di Belle Arti. Da sempre affascinata dai paesi del nord Europa e specialmente dall’Irlanda, è proprio qui che i suoi viaggi la portano a conoscere il pittore Noel Murphy, nato a Londra nel 1970 ma cresciuto a Belfast, in Irlanda del Nord, dove tutt’ora vive e lavora.

Protagonista del pittura di Francesca è il paesaggio, di cui recupera la dimensione ritrattistica e quella psicologica, quasi fossero oggetto d’introspezione della figura umana, aspetto invece centrale nelle opere di Noel che si dedica prevalentemente a indagare la realtà umana con un taglio fotografico quasi ottocentesco. Le tele dell’artista irlandese si fanno rivelatrici di un’attenzione rivolta alle relazioni tra i personaggi, alle possibili storie che si potrebbero narrare dentro lo spazio del dipinto.









Noel Murphy, presente a Modica per l’evento d’apertura, rimarrà nella città della contea alcuni giorni. Entusiasta di questa collaborazione e di questa esperienza l’artista ha dichiarato: “Ho molta voglia di visitare la Sicilia e, magari, di dipingerla’’.

I due hanno avuto numerose occasioni per confrontarsi sulle rispettive visioni dell’arte e della pittura, così da arrivare ad instaurare un rapporto di reciproca stima artistica e di amicizia. Pertanto, questa mostra non propone una mera comparazione tra i due, bensì si configura come un atto di condivisione tra esperienze artistiche distinte, che si propongono di avvicinare le rispettive isole d’origine attraverso la pittura.

e sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. La Domenica dalle 16:00 alle 20:00.