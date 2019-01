Modica – Aprono gli asili “fuori le mura”

A Modica lunedi 7 gennaio apriranno le porte sei asili “fuori le mura”, realizzati in diverse zone della città.

A partire dalle 14:00 e fino alle 19:00 di ogni pomeriggio dal lunedi al venerdi e dalle 9:00 alle 14:00 del sabato, le aree attrezzate fornite di personale qualificato potranno accogliere i bambini in maniera del tutto gratuita.

Le sei aree attrezzate sono in C.da Cannizzara, a Frigintini, in Via Loreto, a S.Marta (Via Vittorio Veneto), in C.da Zappulla e presso l’ex Asilo Antoniano del Sacro Cuore.

Ognuna di essa si trova in corrispondenza con una struttura scolastica che fornirà lo spazio coperto all’asilo fuori le mura, oltre che i servizi igienici.

E’ un progetto che Modica ha abbracciato tra le prime città italiane e che potrebbe servire anche a tanti altri comuni limitrofi i cui cittadini hanno difficoltà a conciliare la vita lavorativa con quella familiare e non possono affrontare un’ulteriore spesa per le strutture private.