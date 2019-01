Il Ministro Trenta a Comiso. L’ex Base Nato al Comune

Firmato l’atto definitivo del passaggio dell’ex area USAF (ex base Nato), di proprietà del Ministero della Difesa, alla Regione Sicilia che, a sua volta, lo ha ceduto al Comune di Comiso.

La Cerimonia ufficiale di formalizzazione del passaggio dell’ex base USA dell’area aeroportuale di Comiso al comune Ibleo stamattina, a Comiso, alla presenza del ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

“Oggi in Sicilia, insieme al presidente della commissione Difesa Gianluca Rizzo – ha spiegato il Ministro Trenta – abbiamo riconsegnato al territorio l’area ex-USAF adiacente all’aeroporto civile di Comiso, che ora potrà includere svariate possibilità di utilizzo, tra cui il “progetto cargo”, una grande piattaforma per il trasporto aereo delle merci, unica in Sicilia, e la ZES (Zona Economica Speciale) sulla base del progetto già avviato dalla Regione siciliana. Come Difesa siamo particolarmente orgogliosi di aver portato a compimento questo progetto, grazie anche a tutte le altre istituzioni, che hanno fortemente voluto che quest’area fosse messa a disposizione dei cittadini. Il riutilizzo intelligente di aree pubbliche non più utili ai fini operativi è uno dei principali obiettivi che stiamo perseguendo con grande determinazione nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse disponibili. Non solo, è il faro che da sempre guida l’azione del MoVimento 5 Stelle! Ringrazio per questo anche gli attivisti locali e tutti coloro che in questi anni hanno combattuto per ottenere questo importante risultato”- ha concluso il Ministro Trenta.

Parte di quest’area sicuramente sarà utilizzata come piattaforma cargo per potenziare il settore commerciale dell’Aeroporto Pio La Torre.

Il resto ancora in forse. Si pensa ad una cittadella, un polo universitario dedicato agli studi dell’aeronautica. E’ favorevole a ciò il sindaco Maria Rita Schembari.

Qui di seguito il video integrale. Più in basso il momento dell’arrivo del Ministro a Comiso.