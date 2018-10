Meteo – Continua l’allerto meteo “gialla”, sino a tutto questo lunedì 22 Ottobre

Non arrivano ancora buone notizie dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana. Un nuovo bollettino meteo che avvisa che in Sicilia, nelle prossime ore e comunque sino a sera di questo lunedì 22 Ottobre 2018, rimane lo stato di ALLERTA METEO GIALLA.

Dal Dipartimento inoltre avvisano tutti i responsabili locali di protezione civile a prestare specifica attenzione alle condizioni meteorologiche locali e alle loro variazioni, non prevedibili e talora repentine, nonché agli effetti al suolo derivanti, ancorché potenziali, temuti o presumibili, adeguando all’occorrenza e opportunamente le Fasi operative e i propri modelli di intervento. In particolare, se sono note condizioni di vulnerabilità del territorio per effetto di dissesti precedenti, la Autorità locali di protezione civile possono, all’occorrenza, adottare Fasi Operative con livelli superiori a quelli previste in questo attuale avviso. Inoltre, si raccomanda di dare la massima e tempestiva diffusione del presente Avviso e di informare la SORIS e i Servizi del DRPC-Sicilia competenti per territorio circa l’evoluzione della situazione. L’ Avviso è pubblicato su www.protezionecivilesicilia.it









Anche in provincia di Ragusa è ALLERTA METEO GIALLA, previste quindi precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale.

Si raccomanda la massima prudenza e come sempre in questi casi, mettersi in viaggio solo se necessario.