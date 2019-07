A Marina di Ragusa la 5° edizione di DanzArt

I passi di danza protagonisti a pochi metri dalle onde del mare. Un’atmosfera romantica circonda già il Porto Turistico Marina di Ragusa: tramonti suggestivi, poetiche melodie, calde serate estive, ingredienti della quinta edizione di DanzArt Festival. Da questo sabato, 20 luglio, un’intera settimana di eventi dedicata alla grande danza, con la manifestazione diretta da Cetty Schembari e il contributo dell’Assessorato agli Spettacoli del Comune di Ragusa.

Ambientazione affascinante, per la prima volta nella storia del festival, sarà il bellissimo scenario del Porto ibleo che abbraccerà il numeroso pubblico, i tanti professionisti ospiti e i giovani talenti delle scuole di danza della Sicilia e di altre regioni italiane che parteciperanno agli stage e alle lezioni in programma con professionisti affermati sulla scena internazionale.

Sarà la passionalità del tango ad aprire questa quinta edizione, questo sabato 20 luglio, alle ore 21.30 con lo spettacolo Milonga del Corazon del gruppo Tango per Passione, in collaborazione con il DanzArt Festival (ingresso a pagamento). L’irresistibile ritmo argentino accoglierà il pubblico per una serata dedicata al sentimento.

Da sabato al via anche i primi eventi collaterali che accompagneranno il festival per tutta la settimana. Nell’Atelier del Porto sarà possibile ammirare la mostra di Alessio Lupo “Scatti di danza” e il progetto fotografico di body painting con mimetismo urbano “Noi siamo città”, a cura di Emiliano Tumino e Simona Cantelli. Iniziano anche i percorsi olistici e le discipline bionaturali DBN (info 391.3802797) e i primi corsi: pilates e ginnastica funzionale con Renata Guastella e Marialuisa Migliorisi (info 347.0361422); risveglio yogico con Manet Dyal Kaur (Raffaella Spadola – info 328.4338448) e arti marziali (info 391.3802797).

E per inaugurare la prima giornata, in programma anche la degustazione a cura delle aziende Santacroce e Agricola Manenti.

Sarà una settimana intensa, ricca di emozioni e di eventi da non perdere per una quinta edizione che celebra la danza coreutica con originalità, raffinatezza e prestigio grazie alla presenza di tantissimi ospiti di rilievo, massimi professionisti nelle varie discipline che diventeranno insegnanti d’eccezione, come Joelle Cosentino, Soimita Lupu, Ilona Bekier, Raffaele D’Anna, Mattia Tuzzolino, Luca Barbagallo, Stefano Silvino, Julia Spiesser, Erika Silgoner e tanti altri. Per informazioni www.danzartfestival.it o le pagine social del festival. La manifestazione gode del supporto di numerosi sponsor privati.