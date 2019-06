Legge Sulla Pesca, Ragusa (FI): “Una norma che guarda al futuro”

“Con grande orgoglio, a nome di Forza Italia, affermo che finalmente, dopo diciotto anni, la Sicilia ha una legge che tutela appieno il comparto della pesca. Con l’approvazione in Aula di tale della Legge, abbiamo scritto una pagina importante a tutela delle tradizioni e dei saperi del mare, perché si regolamentano le attività legate all’economia marinara, proiettandole verso il futuro, puntando sull’innovazione. Oltre alla pesca professionale, sarà favorito l’ittiturismo e la vendita diretta, contribuendo a sviluppare una filiera che dal pescatore, i mercati ittici e i porti, arriva al consumatore”.

A riferirlo è il Presidente della Commissione Attività Produttive, on. Orazio Ragusa, il quale ha contribuito al buon esito dei lavori, garantendo in Commissione un clima volto al dialogo, che in tempi celeri ha consegnato al Parlamento una norma approvata all’unanimità”.