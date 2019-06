L’Albero delle Arti. Tre Artisti di Scicli espongono a Lucca

L’associazione culturale IdeArte di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca, la FIAF Federazione italiana Fotografi, L’UNICEF e l’associazione conoscere Lucca presenta “L’Albero della Arti” mostra di fotografia pittura e scultura, presso la prestigiosa location “Villa Bottini” di Lucca, dove da mercoledì 19 a mercoledì 26 giugno 2019, oltre a rilevanti artisti del luogo esporranno tre artisti di Scicli: Giovanni Sgarlata, Giusi Manenti e Maria Alfieri.









L’artista autodidatta Giovanni Sgarlata inizia la propria attività artistica nella città di Reggio Emilia, figurativo e astrattista per vocazione non segue una corrente o un movimento artistico esclusivo. ”Pensieri sulla Juta”, così definisce le sue opere, istanti stesi con la pittura su di una superficie di juta naturale, non trattata, ruvida e primitiva; scelta legata ai ricordi d’infanzia nonché richiamo ad una pratica tradizionale di un passato non troppo lontano e da non dimenticare. Ha esposto in varie città del nord Italia tra cui Firenze, Roma, Gorizia, Parma, Reggio Emilia, Udine, Guastalla, Pisa, Livorno e Lorenzana.

La solitudine nella moltitudine 2 – opera sulla juta Gianni Sgarlata

Mentre la Manenti intraprende un percorso artistico ricercato per passione in cui le campagne ragusane ne fanno cornice da qui si riconosce il legame profondo con la terra di Sicilia dove si segnano e si valorizzano le radici.

Radici- OLIO SU TELA GIUSI MANENTI

La scenografa Alfieri dopo uno studio accademico, organizzatrice di eventi,talent scout, fa un’attenta analisi delle emozioni umane dipingendo tutto ciò che può essere intravisto nella vita e nell’animo umano. Il tratto è imponente la tecnica è astratta.

I combattenti – olio su tela Maria Alfieri