Rimane su tutta l’Isola uno stato di allerta sulla situazione meteo.

Nel corso delle prossime ore infatti sono attese ancora marcate condizioni di instabilità atmosferica, per l’azione di un vortice di bassa pressione in risalita dallo Ionio.

Dopo i temporali di ieri, martedì, che hanno interessato soprattutto il settore sud-orientale della regione, anche per la giornata di oggi sono previste precipitazioni diffuse, anche di forte intensità sul comparto ionico. Non esclusi dunque locali nubifragi ed accumuli pluviometrici anche ingenti.









La protezione civile ha emanato un’allerta meteo arancione su tutta la Sicilia centro orientale. Previste dunque piogge e temporali che localmente saranno di forte intensità alternate a schiarite. Difficile dire adesso quali saranno le zone più coinvolte

I sindaci di diversi comuni iblei ieri si sono attivati per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza o pericolo. A Ragusa, come a Modica attivato il presidio operativo territoriale di protezione civile.









A Vittoria, la Polizia municipale ha disposto che due pattuglie – una in città, l’altra a Scoglitti – perlustrino senza sosta il territorio, allo scopo di fronteggiare eventuali emergenze, segnalazioni o richieste di soccorso.

“Abbiamo subito attivato – dichiara il vice-Prefetto Giancarlo Dionisi – un servizio di pattugliamento su Vittoria e Scoglitti, in modo da far fronte in tempo reale a situazioni di emergenza o di pericolo. Le due auto della Polizia municipale in giro su tutto il territorio comunale monitoreranno costantemente la situazione e, laddove necessario, aiuteranno a risolvere eventuali problemi creati dal maltempo alla circolazione stradale e alla sicurezza”.