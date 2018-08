La Prefettura di Ragusa ai Sindaci: iniziative per promuovere le donazioni all’AVIS. A Scicli l’appello sul palco del Taranta Sicily Fest

All’inizio del mese di Agosto il Prefetto Filippina Cocuzza ha ricevuto presso il Palazzo del Governo una rappresentanza dell’AVIS costituita dal Presidente dell’Avis Provinciale dott. Giampiero Saladino, dal dott. Vittorio Aguglia già Presidente regionale e responsabile dell’Ufficio di presidenza di Avis Sicilia e il Presidente Regionale dell’Associazione dott. Salvatore Mandarà.









L’occasione, oltre a costituire un momento di presentazione delle attività condotte dalla sezione provinciale iblea che, come noto, si colloca su un piano di eccellenza per la sua operatività, è stata utile per approfondire i contenuti della recente direttiva del Ministro dell’Interno, diramata a tutti le Prefetture al fine di individuare a livello locale azioni condivise volte ad incentivare la raccolta di sangue.

La Prefettura ha così richiamato l’attenzione dei Sindaci sull’importanza di sollecitare e stimolare le proprie comunità con le più diverse iniziative, da concordare con le singole sedi comunali AVIS di riferimento, per la promozione di mirate campagne informative e pubblicitarie anche attraverso l’utilizzo dei mass-media locali, volte a sensibilizzare la popolazione sulla valenza della donazione, non solo quale risposta ad una emergenza medico-sanitaria, bensì indice di un bagaglio di valori che si riflettono positivamente sul piano della sicurezza, della salute e della promozione di una “cittadinanza attiva”.

Nella nota diramata agli enti locali è stato sottolineato peraltro come la donazione del sangue rappresenta, specie per i giovani, anche un momento di aggregazione per condividere sani stili di vita, abitudini alimentari equilibrati, quali esempio di comportamenti virtuosi che come tali possono distrarre da condotte devianti.

Nel video sotto la Presidente Avis Scicli Stefania Vilardo, lancia l’appello in occasione del Taranta Sicily Fest, lo scorso lunedì 13 Agosto. Sul palco con lei la vice sindaca del Comune di Scicli, Caterina Riccotti e in rappresentanza degli organizzatori della manifestazione, Federica Schembri (donatrice Avis). Il Comune di Scicli ha quindi recepito il messaggio del Prefetto di Ragusa, l’invito alla donazione del sangue è stato lanciato davanti a 8mila persone circa.