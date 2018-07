Kick Boxing. “Fight Night Scicli 2018”, in Piazza Busacca il 29 Luglio

Per il terzo anno consecutivo “FIGHT NIGHT SCICLI”, domenica 29 luglio a partire dalle ore 20, quest’anno in Piazza Busacca.

Una serata a di sport e spettacolo, dietro la Direzione del M° Guglielmo Pacetto, detentore del titolo di campione del Mondo di Kick-Boxing categoria Low Kick.









Durante la serata la disputa di vari match sia a livello principiante che a livello PRO: all’azione atleti di livello nazionale e gli attesi incontri per assegnare due titoli Italiani Lega Pro Italia, il Titolo Italiano Full Contact 7X2 63,5 KG, Damiano Tramontana VS Alessio Bini e il Titolo Italiano K1 4X3 50 KG, Martina Bernile VS Alice D’Agostino

L’evento in mondovisione, trasmesso sulla nostra piattaforma (www.novetv.com) e sulla nostra Pagina FB (cliccate MI PIACE per essere costantemente aggiornati)

Anche quest’anno a presentare l’atteso evento sportivo sarà Giovanni Giannone.

Durante la serata un momento moda firmato “Sicilia e Delizie” con le esclusive creazioni firmate ScicliKa.

Nei prossimi giorni il programma completo della serata.