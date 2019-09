Ispica – Visita di Clare Kilikelly nipote del Colonello Frost, Primo Sindaco della città dopo la Liberazione

Vacanze siciliane per Clare Kilikelly e il marito Julian Jaros. Clare Kilikelly è figlia di Janet Frost, a sua volta figlia di Charles Sidney Frost, il colonnello dell’esercito canadese che resse l’Amministrazione comunale di Ispica dopo lo sbarco alleato del luglio 1943.

La signora Kilikelly e il marito, intercettati da alcuni cittadini ispicesi durante un loro breve soggiorno in città, sono stati ricevuti a Palazzo Bruno. È stato un incontro molto informale, nel quale ha fatto gli onori di casa l’assessore Gianni Stornello, stante la momentanea assenza del sindaco Pierenzo Muraglie. Ad accompagnare la coppia, Nuccio Corvo, uno dei cittadini che ha riconosciuto Clare Kilikelly a seguito delle informazioni che lei chiedeva e che riconducevano al ruolo del nonno nella Ispica del 1943.









Psicologa e psicoterapeuta, Clare Kilikelly è ricercatrice all’Università di Zurigo, città dove vive dopo il matrimonio con Julian Jaros, business consultant, conosciuto durante gli studi compiuti a Londra. Lontana dal Canada, suo paese natale, ma non dagli affetti e dai ricordi familiari, tanto che, durante la vacanza in Sicilia, ha dedicato due giorni ad Ispica, per tornare sulle tracce del nonno colonnello e sindaco.

Clare Kilikelly è rimasta molto affascinata da Ispica, dalla costa e dal calore e dalla simpatia degli ispicesi. Ha promesso che tornerà per una vacanza più lunga da trascorrere interamente ad Ispica e nella sua fascia costiera. Segno che i ricordi e il bel nome della città, trasmessi in famiglia dal colonnello Frost, hanno trovato riscontro nella realtà. Il colonnello Frost è infatti tornato ad Ispica da ufficiale in congedo, ricevendo anche la cittadinanza onoraria. È scomparso dieci anni fa.

Nella foto: Clare Kilikelly e il marito con l’assessore Stornello durante l’incontro a Palazzo Bruno.