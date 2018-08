Il gioielliere ragusano Marco Gurrieri parteciperà alla mostra dell’evento “Il volto del Liberty”

Il noto gioielliere ragusano Marco Gurrieri parteciperà alla mostra dell’evento “Il volto del Liberty” l’11 e il 12 agosto a Canicattini Bagni, nel siracusano, con due parure che si ispirano al Liberty, all’interno delle sale del Museo Civico TEMPO. Sarà un concorso con un premio in denaro. L’orafo inoltre farà parte della sfilata che si svolgerà sabato 11 agosto con la nuova collezione Roma 2018.

Marco Gurrieri è già conosciuto al grande pubblico d’alta moda grazie alla sua partecipazione all’Homi di Milano, la fiera internazionale per il business del settore lifestyle e alle sfilate a fianco dello stilista Gianni Tolentino.

I suoi accessori, che esprimono grande femminilità, classe ed eleganza, sono stati anche indossati dalla giornalista Viviana Sammito durante la conduzione della trasmissione Menabò”.

Di seguito il programma della manifestazione.

“Il volto del Liberty”

Dal 11/08/2018 al 12/08/2018, Canicattini Bagni, Siracusa

In occasione della stagione estiva, l’Associazione Culturale Museo Civico TEMPO di Canicattini Bagni (SR), organizza un evento per valorizzare il patrimonio artistico locale e far apprezzare le opere dei nostri valenti scalpellini che hanno lasciato testimonianze tangibili nei ricami e nei volti scolpiti nella pietra calcarea che si possono ammirare ancora oggi nei prospetti di case e palazzi.

L’evento sarà articolato nel seguente modo:

– conferenza sul Liberty nella Sicilia sud orientale;

– proiezione all’aperto di immagini relative ai volti femminili presenti nelle facciate Liberty;

– mostra di abiti ispirati allo stile Liberty.

PROGRAMMA:

Sabato 11 Agosto 2018

Ore 19:00 Museo TEMPO – Conferenza dal titolo “Le espressioni del Liberty: tra arte e architettura”, con l’intervento degli architetti Fabiola Guarino e Giuseppe Lasagna;

“I volti del Liberty canicattinese tra pietra e fiori”, proiezione di foto artistiche di Salvo Fronte, allestimento a cura dei fioristi canicattinesi Cavalieri, Ficara e Indaco;

Esecuzione del bozzetto preparatorio dell’opera d’arte effimera a cura di Lucio Pintaldi e Cettina Lauretta.

Inaugurazione Mostra dei lavori in Concorso esposti all’interno delle sale del Museo Civico TEMPO, estemporanea di pittura in Piazza XX Settembre e Mercatino dell’Artigianato.

Ore 21:30 – Sagrato Chiesa Madre – Evento Moda organizzato e curato dalla consulente d’immagine Silvana Matarazzo, responsabile della sezione moda del Concorso.

A sfilare in passerella saranno le creazioni delle stiliste Marina D’Antone, Nuccia Burgaretta e Marco Gurrieri Gioielli.

Presenterà la serata Beatrice Margagliotti.

La location dell’Evento Moda sarà allestito da Vivai Ikebana.

Domenica 12 Agosto 2018

Dalle ore 18:00, Tour per il centro storico di Canicattini Bagni per fotografare e ammirare la bellezza delle facciate Liberty delle del paese;

Visita al Museo ammirando le opere in Concorso;

Interverranno Giorgio Franco, associazione “Italia Nostra Lentini” con la proiezione di Badia Lost & Found, Annalisa Romano e Alessandro Maiolino, associazione “Sicilia Turismo per tutti” per parlare dell’inserimento del Museo TEMPO all’interno del registro delle strutture con accessibilità.

A seguire su prenotazione, Momento conviviale in via De Pretis, curato e allestito dalla pizzeria Charleston e Mariella Ferraro Arredamenti.

Alle ore 22:00 – Sagrato della Chiesa delle “Anime del Purgatorio” – “Le espressioni del Liberty nella musica”, kermesse musicale a cura dei Maestri Rosario, Sara e Federico Di Luciano;

Ore 23:00 premiazione del 1° Concorso “Il Volto del Liberty”.

Per Info: Eleonora Granà, tel. 3293461192