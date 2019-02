Emanuele D’Angeli torna su RAI 1, ospite di Cristina Parodi

Sarà una puntata “magica”, quella di domenica pomeriggio su RAI 1, nel programma televisivo di Cristina Parodi “La Prima Volta”.









Il giovane illusionista Emanuele D’Angeli, mago talentuoso e ideatore in Sicilia di ormai affermati format televisivi trasmessi nell’isola, torna in Rai. Un’altra esperienza importante, che si aggiunge alle tante fatte fino ad ora: nel 2008 su Rai 1 a “Festa Italiana” condotto da Caterina Balivo, nel 2013 il programma “La Grande Magia – The Illusionist”, andato in onda in prima serata su Canale 5 e condotto da Teo Mammucari, nel 2015 “Italia’s Got Talent” su Sky 1 con Vanessa Incontrada, Claudio Bisio, Nina Zilli, Frank Matano e Luciana Littizzetto, nel 2016 “Planet’s Got Talent”, programma dove vennero selezionate le migliori esibizioni di tutti i “Got Talent” del mondo, trasmesso su TV8 e in altri paesi del mondo, nel 2018 a “Guess My Age“ con Enrico Papi e adesso su Rai 1 a “La Prima Volta” con Cristina Parodi.

Un programma seguito circa da 2 Milioni di telespettatori, un contenitore domenicale che si propone non solo di intrattenere, ma anche di far riflettere e stuzzicare la fantasia dei telespettatori, che Emanuele incanterà con una delle sue grandi illusioni.

Insieme a lui ci sarà la sorella Bernadette, artista anche lei, la quale ha inciso una compilation di brani per “La Prova del Cuoco” con la Sony Music, ha sfilato come modella e fotomodella al Pitti di Firenze per noti marchi italiani e spagnoli.









Bernadette, inoltre, ha partecipato insieme al fratello ad “Italia’s Got Talent” e “Planet’s Got Talent”.

L’appuntamento con “La Prima Volta” è fissato Domenica 3 Febbraio alle 17:30 su Rai1,

Emanuele racconterà questa esperienza attraverso i suoi profili social, con storie, foto, video e backstage.