Continua l’Allerta Meteo Gialla nel ragusano. Ancora maltempo in tutta la Sicilia per tutta la giornata di martedì 23 Ottobre

Rimane ancora uno stato di ALLERTA METEO GIALLA nel nostro territorio. Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato nel pomeriggio di oggi un nuovo bollettino meteo valido per tutta la giornata di martedì 23 Ottobre 2018. In gran parte della Regione Sicilia, è ALLERTA METEO GIALLA. In alcune zone addirittura l’ ALLERTA METEO è ARANCIONE (guarda la mappa sotto).









La protezione civile scrive nel bollettino: le criticità attese per il RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO CON FORZANTE TEMPORALI, stimate sulla base delle precipitazioni previste e dell’occorrenza di temporali, possono risultare più gravose in relazione alla distribuzione e intensità dei fenomeni che risultano connotati da elevata incertezza previsionale.

Le criticità attese per il RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO, stimate sulla base delle precipitazioni previste, possono comportare manifestazioni localizzate o diffuse di tipo geomorfologico (frane) e/o di tipo idraulico nei piccoli bacini (< 50 kmq) e nelle aree urbanizzate. In caso di piogge concentrate in intervalli di tempo contenuti, le criticità possono assumere carattere di estrema pericolosità (es: colate detritiche, crolli, inondazioni localizzate).

Le operazioni effettuate dai gestori degli impianti di ritenuta possono causare fenomeni localizzati o diffusi di esondazione a valle delle dighe in relazione agli eventuali ulteriori apporti fluviali, nonché allo stato di manutenzione dei corsi d’acqua.

Nel ragusano, lo ribadiamo ancora una volta, martedì 23 Ottobre è ALLERTA METEO GIALLA.

Si raccomanda la massima prudenza e come sempre in questi casi, mettersi in viaggio solo se necessario.