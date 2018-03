Cioccolato Modica. Presentato il progetto “Tastami”

Tastami è un progetto della linea Design Meets Sicily. Si tratta di nove cioccolatini che raccontano una antica maestria artigiana siciliana.

Un progetto di food design volto a rinnovare la cultura e il senso di un gusto antico. Il nome ricorda il verbo dialettale tastare, assaggiare, simile all’inglese to taste. TASTAMI, ASSAGGIAMI.

Tastami è un omaggio alla grande vocazione artigianale della Sicilia. L’artigianato tradizionale è stato per anni uno dei settori economici piu’ importanti dell’isola e i prodotti tipici sono custodi del patrimonio culturale e storico di questa regione. Questi nove cioccolatini provano a rinnovarne il ricordo.

Sono stati ideati per essere realizzati con il cioccolato di Modica, uno dei simboli dell’eccellenza dolciaria siciliana. Essi si presentano grezzi e granulosi con le tipiche striature dovute alla lavorazione a freddo di questo particolare cioccolato.

Immergersi nelle antiche tradizioni, assaporare l’essenza della semplicità di altri tempi e sciogliersi nell’intensità del cioccolato: una coccola per l’anima e un’esplosione dei sensi. Perché le emozioni sono il cibo della vita.









I singoli cioccolatini raffigurano i seguenti oggetti: -Maidda: Attrezzo siciliano della tradizione rurale che in passato veniva utilizzato per impastare la farina -Cavagna: Piccolo contenitore realizzato con la canna utilizzato per trasportare la ricotta -Càntaro: Vaso da notte in ceramica di forma cilindrica, col labbro svasato. -Cafiso: Unità di misura usata per misurare la quantità di olio di oliva -Nassa: Trappole per la cattura di pesci, molluschi e crostacei. Realizzate in Sicilia con vimini intrecciato. -Truppietto: Piccola trottola di legno per un antico gioco siciliano -Cannistro: Cesta in canna e “agliastru” (olivo selvatico) utilizzata per riporre alimenti di varia natura -Raccogli fico: Attrezzo conico dentellato utilizzato per la raccolta dei fichi -Bummulu: Orcio in terracotta per mantenere fresca l’acqua.

Il prototipo della confezione dei Tastami è da oggi esposto in una apposita vetrina del Museo del Cioccolato di Modica e il Direttore Scivoletto ha assunto impegno di presentare il progetto in occasione di un prossimo evento legato al cioccolato e alla cultura.