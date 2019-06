Chiaramonte- Campionato Interregionale Promozionale di Wushu-Kung Fu. I risultati

Una meravigliosa giornata di sport. E’ questa la sintesi della manifestazione che si è svolta al palazzetto dello sport di Chiaramonte Gulfi domenica 9 giugno. La Scuola Arti D’Oriente asd ITKA e il Coordinamento Settore Wushu Kung Fu & Sanda CSEN Sicilia hanno dato vita al Campionato Interregionale Promozionale di Wushu Kung Fu (patrocinato dalla FIWUK) che ha visto la partecipazione di più di 100 allievi e scuole provenienti dalla Sicilia e dal Sud Italia. Gli atleti si sono confrontati in discipline di Taijiquan tradizionale: dalle elegantissime forme a mano nuda, con arma corta e lunga, al combattimento del Sanda Qingda (Qingda a contatto leggero) dove gli atleti hanno potuto far valere le loro doti nel combattimento sportivo. Infine, spazio anche al Tuishou, “la spinta abile”, sia a piedi fissi che in movimento. Gli atleti hanno gareggiato per fascia d’età e si è partiti da più giovani, di appena 5 anni, fino ad arrivare agli over 35. Numerosissimo e partecipe il pubblico presente alla manifestazione: un’occasione un’unica per assistere alle dimostrazioni pratiche delle discipline marziali cinesi che fanno parte di una tradizione lunga centinaia di anni. Il Maestro Davide Migliorisi C.T.ITKA, responsabile e direttore della Scuola Arti D’Oriente che ha sede a Ragusa e Chiaramonte, a fine evento, ha dichiarato: “Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno contribuito alla manifestazione: la FIWUK, Federazione Italiana Wushu-Kung Fu, per il patrocinio, lo CSEN Regionale, nella persona del Presidente Sig. Maurizio Agricola e lo CSEN Provinciale di Ragusa, nella persona del Presidente Dott. Sergio Cassisi, per aver contribuito agli impegni economici del campionato.

Un ringraziamento anche ai nostri partners che ci hanno supportato in questa avventura: AttimoCatturato Photography, Eurobar, Crucò Prosciutteria, Copy 2000 Centro Stampa Digitale e Associazione Mondo di Luce. Ringrazio, infine, le famiglie intervenute alla manifestazione e tutti gli allievi che hanno partecipato alla gara: hanno dimostrato valore per lo sport, correttezza e passione”.

Di seguito, tutti gli allievi premiati durante il Campionato:

TAOLU STILI DIMOSTRATIVI

FEMMINILE DIMOSTRATIVO MANO NUDA

CLASSE JU 14 ANNI – MANO NUDA STILE DEL SUD

-SORLETI SARA, CLASSIFICA: 1^

TAOLU STILI ESTERNI TRADIZIONALE

MASCHILE SHAOLIN ARMA LUNGA

CLASSE SE 23 ANNI – ARMA LUNGA STILE SHAOLIN

-GUARDIANO MARCO, CLASSIFICA: 1°

TAOLU STILI MODERNI CODIFICATI

FEMMINILE MODERNO MANO NUDA

CLASSE JU 14 ANNI – MANO NUDA STILE DEL NORD 16 MOVIMENTI

-SORLETI SARA, CLASSIFICA: 1^

FEMMINILE MODERNO ARMA CORTA

CLASSE JU 14 ANNI – ARMA CORTA STILE DEL NORD 16 MOVIMENTI

-SORLETI SARA, CLASSIFICA: 1^

FEMMINILE MODERNO ARMA LUNGA

CLASSE JU 14 ANNI – ARMA LUNGA STILE DEL NORD 16 MOVIMENTI

-SORLETI SARA, CLASSIFICA: 1^

TAOLU BASE STILI INTERNI DI TRADIZIONALE

MASCHILE TAIJIQUAN MANO NUDA

CLASSE BA 5-6-7 ANNI

-CAVALLO GIANFRANCO, CLASSIFICA 1°

-BAGLIERI ANDREA, CLASSIFICA 2°

MASCHILE TAIJIQUAN MANO NUDA

CLASSE CA 8-9-10-11-12 ANNI

-PAVONE LORENZO, CLASSIFICA 1°

-INCARDONA GIUSEPPE, CLASSIFICA 1°

-MUSUMECI MATTIA, CLASSIFICA 1°

-CICERO GIORGIO,CLASSIFICA 2°

-CANZONIERI FLAVIO, CLASSIFICA 2°

-URZI’ URIELE, CLASSIFICA 2°

-LIBERTO ROMEO, CLASSIFICA 2°

-CUTRONE MARCO, CLASSIFICA 2°

-CUTRONE MATTEO, CLASSIFICA 2°

FEMMINILE TAIJIQUAN MANO NUDA

CLASSE CA 8-9-10-11-12 ANNI

-MERCORILLO SABRINA 1^

-D’AMATO ALICE, CLASSIFICA 2^

MASCHILE TAIJIQUAN MANO NUDA

CLASSE JU 13-14-15-16-17 ANNI

-SCHEMBARI LORENZO, CLASSIFICA 2°

-BLANDINO ROSARIO, CLASSIFICA 2°

-LETEANU STEFAN, CLASSIFICA 2°

TAOLU INTERMEDIO STILI INTERNI DI TRADIZIONALE

MASCHILE TAIJIQUAN MANO NUDA

CLASSE CA 9-10-11-12 ANNI

-CIFALI DARIO, CLASSIFICA 1°

-MERCORILLO ANGELO M., CLASSIFICA 1°

-LICITRA KAROL, CLASSIFICA 1°

-HAMISSI MOHAMED OMAR, CLASSIFICA 1°

-RANIOLO GIOVANNI, CLASSIFICA 2°

-GIGLIO FRANCESCO, CLASSIFICA 2°

MASCHILE TAIJIQUAN MANO NUDA

CLASSE JU 13-14-15-16-17 ANNI

-QUEZADA TRINIDAD EMAILIN, CLASSIFICA 1°

-TRINIDADJOVANNY, CLASSIFICA 1°

-CULTRERA LEONARDO, CLASSIFICA 1°

MASCHILE TAIJIQUAN MANO NUDA

CLASSE OVER +35 ANNI

-GRAVINA VITO, CLASSIFICA 1°

MASCHILE TAIJIQUAN ARMA CORTA

CLASSE CA 9-10-11-12 ANNI

-PAVONE LORENZO, CLASSIFICA 2°

-MUSUMECI MATTIA, CLASSIFICA 1°

-URZI’ URIELE, CLASSIFICA 3°

MASCHILE TAIJIQUAN ARMA CORTA

CLASSE JU 13-14-15-16-17 ANNI

-QUEZADA TRINIDAD EMAILIN, CLASSIFICA 1°

-TRINIDADJOVANNY, CLASSIFICA 1°

MASCHILE TAIJIQUAN ARMA CORTA

CLASSE OVER +35 ANNI

-GRAVINA VITO, CLASSIFICA 1°

MASCHILE TAIJIQUAN ARMA LUNGA

CLASSE CA 9-10-11-12 ANNI

-CIFALI DARIO, CLASSIFICA 1°

-MERCORILLO ANGELO M., CLASSIFICA 2°

-HAMISSI MOHAMED OMAR, CLASSIFICA 2°

-RANIOLO GIOVANNI, CLASSIFICA 2°

-GIGLIO FRANCESCO, CLASSIFICA 2°

-CANZONIERI FLAVIO, CLASSIFICA 2°

MASCHILE TAIJIQUAN ARMA LUNGA

CLASSE JU 13-14-15-16-17 ANNI

-SCHEMBARI LORENZO, CLASSIFICA 2°

-CULTRERA LEONARDO, CLASSIFICA 2°

MASCHILE TAIJIQUAN ARMA LUNGA

CLASSE JU 13-14-15-16-17 ANNI

-QUEZADA TRINIDAD EMAILIN, CLASSIFICA 1°

-TRINIDADJOVANNY, CLASSIFICA 1°

MASCHILE TAIJIQUAN ARMA LUNGA

CLASSE OVER +35 ANNI

-GRAVINA VITO, CLASSIFICA 1°

DEMO QINGDA – COMBATTIMENTO DIMOSTRATIVO A CONTATTO LEGGERO

MASCHILE E FEMMINILE DEMO QING DA

FASCE DI ETA’ 5 AI 12 ANNI SUDDIVISI PER ETA’, SESSO E PESO

-CANZONIERI FLAVIO

-FAZZINO GABRIELE

-FHERI YOUSSEF

-D’AMATO ALICE

-MERCORILLO SABRINA

-CALCAGNO ALESSIA

-CUTRONE MARCO

-MINORE GRAZIANO

-LAMIA ALEANDRO

-DIGRANDI MATTIA

-ASTUTI KEVIN

-POLITINO FILIPPO

-LEANZA ROBERTO

-CAVALLO GIANFRANCO

-LAMIA HELENA

-ZUCCARELLA VITTORIA

-DISTEFANO DIANA

-INCARDONA GIUSEPPE

-SCACCIANOCE ANTONIO

-BIATTI ANTONIO

-CUNSOLO SALVO

-BAGLIERI ANDREA

-PASTORE GIUSEPPE

-GUARNACCIA SAMUEL

-MAGARRONE MARCO

-BAGLIERI FRANCESCO

-MINORE DAVIDE

-POSELLO ACHILLE

-MARLETTA GIOVANNI

-CILIO GIOVANNI

-BIATTI FLAVIO

-FHERI KHALIL

-ROSSITTO BIAGIO

-MERCORILLO ANGELO M.

-AGNELLO SAMUEL

-GIGLIO FRANCESCO

-CICERO GIORGIO

-ASTUTI GAETANO

-CORALLO TANYA

DEMO TUISHOU – INCONTRO DIMOSTRATIVO DI SPINTA, LOTTA E ATTERRAMENTI

MASCHILE E FEMMINILE DEMO TUISHOU

FASCE DI ETA’ 5 AI 12 ANNI SUDDIVISI PER ETA’, SESSO E PESO

-LONGO SIMONE

-HAMISSI MOHAMED OMAR

-GIGLIO FRANCESCO

-LICITRA KAROL

-RANIOLO GIOVANNI

-MERCORILLO ANGELO M.

-CUTRONE MATTIA

-CICERO GIORGIO

-CUTRONE MARCO

-LEANZA ROBERTO

-CANZONIERI FLAVIO

-CUNSOLO SALVO

-CIFALI DARIO

-LAMIA HELENA

-D’AMATO ALICE

-MERCORILLO SABRINA

-LAMIA ALEANDRO

-INCARDONA GIUSEPPE

-GUARNACCIA SAMUEL

-MARLETTA GIOVANNI

-BAGLIERI FRANCESCO

-CILIO GIOVANNI

QINGDA – COMBATTIMENTO A CONTATTO LEGGERO

MASCHILE QING DA -33KG

CLASSE CA 10 – 12 ANNI

-BOTTO GIUSEPPE, CLASSIFICA 1°

-CIFALI DARIO, CLASSIFICA 2°

-LICITRA KAROLA, CLASSIFICA 3°

MASCHILE QING DA -39KG

CLASSE CA 10 – 12 ANNI

-RIVELA VINCENZO, CLASSIFICA 1°

-RANIOLO GIOVANNI, CLASSIFICA 2°

MASCHILE QING DA -50KG

CLASSE CA 11 – 12 ANNI

-LONGO SIMONE, CLASSIFICA 1°

-CUTRONE MATTEO, CLASSIFICA 2°

-HAMISSI MOHAMED OMAR, CLASSIFICA 3°

MASCHILE QING DA -52KG

CLASSE JU 13 ANNI

-MAZZAMUTO SALVO, CLASSIFICA 1°

-CULTRERA LEONARDO, CLASSIFICA 2°

MASCHILE QING DA -56KG

CLASSE JU 13 ANNI

-RIZZO GABRIELE, CLASSIFICA 1°

-SCHEMBARI LORENZO, CLASSIFICA 2°

MASCHILE QING DA -65KG

CLASSE JU 15 ANNI

-OLIVA DAVIDE, CLASSIFICA 1°

-TRINIDAD JOVANNY, CLASSIFICA 2°

-BLANDINO ROSARIO, CLASSIFICA 3°

MASCHILE QING DA -65KG

CLASSE JU 17 ANNI

-QUEZADA TRINIDAD EMAILIN, CLASSIFICA 1°

-LETEANU STEFAN, CLASSIFICA 2°

-RIVELA SAVERIO, CLASSIFICA 3°

MASCHILE QING DA -65KG

CLASSE SE +18 ANNI

-AGNELLO DOMENICO, CLASSIFICA 1°

-MALFA MARCO, CLASSIFICA 2°

MASCHILE QING DA -75KG

CLASSE SE +18 ANNI

-CATANIA GIUSEPPE, CLASSIFICA 1°

-REMIGINO FRANCESCO, CLASSIFICA 2°

TUISHOU – INCONTRO DI SPINTA, LOTTA E ATTERRAMENTI

MASCHILE TUISHOU -55KG

CLASSE JU 13 ANNI

-MAZZAMUTO SALVO, CLASSIFICA 1°

-SCHEMBARI LORENZO, CLASSIFICA 2°

-CULTRERA LEONARDO, CLASSIFICA 3°

MASCHILE TUISHOU -65KG

CLASSE JU 15 ANNI

-TRINIDAD JOVANNY, CLASSIFICA 1°

-BLANDINO ROSARIO, CLASSIFICA 2°

MASCHILE TUISHOU -65KG

CLASSE JU 17 ANNI

-QUEZADA TRINIDAD EMAILIN, CLASSIFICA 1°

-LETEANU STEFAN, CLASSIFICA 2°

MASCHILE TUISHOU -78KG

CLASSE SE +30 ANNI

-CATANIA GIUSEPPE, CLASSIFICA 1°

-GRAVINA VITO, CLASSIFICA 2°