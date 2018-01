Biagio Antonacci abbraccia Ragusa Ibla e Mario Incudine, grazie al vittoriese Placido Salamone

Continua la vacanza di Biagio Antonacci in terra iblea.

Eccolo in questa foto postata alle ore 16 di questo secondo giorno del 2018, come “storia” (sparisce dopo 24 ore) su Instagram a Ragusa Ibla, con lo sfondo bellissimo del Duomo di San Giorgio.

Nella foto sotto vi proponiamo l’altra “storia” postata da Antonacci sempre oggi su instagram: l’abbraccio sul palco ad Acireale con Mario Incudine e con un sorridente e soddisfatto Placido Salamone, chitarrista vittoriese, in tour con Antonacci.

La collaborazione tra l’artista ennese Mario Incudine, e Antonacci nasce proprio grazie al produttore artistico del disco, il musicista Placido Salamone. Biagio ha chiesto a Placido Salamone un interprete per la canzone “Mio fratello”, che racconta di un fratello buono e uno cattivo e, il chitarrista ha suggerito proprio Mario Incudine. “Ho creato un cunto siciliano e l’ho unito al rap” – ha raccontato Incudine, che è anche direttore artistico del teatro Garibaldi di Enna, regista del Liolà con Moni Ovadia ed è pronto per l’uscita di un nuovo disco. Mario Incudine è straimpegnato in numerosi appuntamenti in Sicilia e nel mondo. Tra i due cantanti è nata una grande amicizia e il tramite è proprio Placido Salamone, che nel corso di questi anni ha collaborato con tantissimi artisti, da Adriano Celentano a Ornella Vanoni, da Deborah Iurato a Giovanni Caccamo, ecc.