Al Festival di Castrocaro premio della Critica SIAE al brano “Inevitabile”, scritto dai ragusani Stefano La Mendola e Orazio Fontes

Si è svolta venerdì sera su RaiUno la finale del 61esimo festival di Castrocaro, dove a vincere il premio della critica SIAE come miglior testo e miglior inedito è stato il brano “INEVITABILE” cantato da Daniele Barsotti, che porta la firma del cantautore siciliano, ragusano, Stefano La Mendola, del chitarrista Orazio Fontes, anche lui ragusano, e della cantautrice toscana Chiara Nikita Masini.

Il brano è stato arrangiato e mixato da Stefano La Mendola nello studio dell’etichetta REVERB-The Italian Record Company, con sede a Pescara, ed è il risultato di un grande lavoro che è stato portato a termine in tempi record da tutto il team.

Daniele Barsotti è attualmente in tour per promuovere il brano “INEVITABILE”, che ha cantato il 6 Agosto durante l’apertura del concerto di Gloria Gaynor a Viareggio, e sta lavorando con il suo team di produzione curato da Vincenzo Masini, Giovanni Balduini e Sabrina Ceccarelli, alla stesura del suo nuovo album in cui il brano premiato sarà inserito.

Nella foto sotto Daniele Barsotti è con il M° Fio Zanotti