Davide Santacolomba, pianista sordo, porta a Modica “La magia della musica”

Dopo il grande successo ottenuto a Roma lo scorso 21 maggio 2017 con forte apprezzamento di critica e pubblico, il pianista Davide Santacolomba torna ad un nuovo appuntamento con la Fiadda, esibendosi per la prima volta a Modica sabato 6 gennaio alle 20:30 all’Auditorium Floridia.

Palermitano, diplomato al Conservatorio Vincenzo Bellini e al Master of Arts in Music Pedagogy, sotto la guida della celebre pianista Anna Kravtchenko presso il Conservatorio della Svizzera Italiana.









Attualmente vive a Lugano. Ha suonato a Roma, Udine, Bolzano, Sorrento, Varsavia, Lugano e in Sicilia a Palermo, Cefalù, Capo d’Orlando, Taormina, Messina, Enna. Ha partecipato inoltre al programma televisivo “Tu Si Que Vales”, arrivando al terzo posto in finale. Il talento naturale di Davide, nonostante la sua sordità congenita, è cresciuto attraverso studio, cura, volontà e tenacia facendogli raggiungere eccellenti e gratificanti risultati che sempre di più lo fanno conoscere ed amare dal pubblico. Santacolomba è l’esempio reale di come si possa, nonostante la sordità, oltrepassare i limiti, le barriere e i pregiudizi e intraprendere un percorso più approfondito di ricerca e scoperta delle proprie potenzialità per realizzare i propri sogni, sviluppare un personale ed interessante talento, conquistare maturità professionale e successo.

Il ricavato sarà destinato alla Fiadda di Modica Onlus. L’Associazione Nazionale di promozione sociale FIADDA Onlus (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi), da 45 anni riunisce persone sorde, famiglie e quanti si riconoscono nei suoi ideali con l’obiettivo di includere la persona sorda con pari dignità ed opportunità nella società civile, perseguendone autonomia ed indipendenza. Si occupa di diagnosi precoce, protesizzazione, implantologia cocleare, riabilitazione, scuola, cultura, tempo libero, lavoro.