Il 4 Agosto i Solisti Veneti a Scicli

Scicli rende omaggio al Maestro Claudio Scimone. A darne notizia il sindaco Enzo Giannone e il suo vice, con delega alla cultura Caterina Riccotti. Domenica 4 agosto la comunità celebrerà la memoria dell’amato Maestro Claudio Scimone, di origini sciclitane. La giornata dedicata al padre de “I Solisti Veneti” – scomparso lo scorso 6 settembre a Padova, da dove dirigeva la celeberrima orchestra che vanta ormai 60 anni di esecuzioni in Italia e nel mondo – sarà scandita da due momenti.

Alle 18.30 si terrà una commemorazione in Piazza Busacca, proprio davanti a Palazzo Scimone dove – per volontà della famiglia di origine del Maestro, composta dal cugino Carlo Scimone, della moglie Margherita Czartoryski e della nipote Maria Clotilde Czartoryski Scimone – sarà scoperta la lapide in onore a Claudio Scimone, deposta sulla facciata del palazzo.

Alle 20.30 nel Santuario Mariano Maria SS. della Pietà, Santa Maria La Nova di Scicli, l’orchestra de “I Solisti Veneti” che saranno in Sicilia al completo con la moglie di Claudio Scimone, Clementine Hoogendoorn, terranno un concerto gratuito, aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.









La direzione artistica della giornata del 4 agosto a Scicli è a cura del Maestro Marcello Giordano Pellegrino, di Fondazione Confeserfidi.