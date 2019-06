Ispica – Lo splendore della Sicilia negli acquarelli di Moureau

Mare, sole, campagne, palazzi barocchi, posti esplorati e altri ancora da esplorare. In una sola parola Sicilia. C’è questo e molto altro nel Grand Tour dell’Isola in mostra al Palazzo Bruno ad Ispica fino al prossimo 30 agosto. Dopo il successo ottenuto con la mostra nella splendida cornice del Palazzo Cipolla a Roma, con gli apprezzamenti del Presidente della Repubblica, la fondazione Dragotto ha accolto la richiesta dell’amministrazione ispicese di portare in provincia 284 dipinti dell’artista francese Fabrice Moureau.

“Sono sicuro – ha affermato Tommaso Dragotto, fondatore dell’omonima fondazione- che i visitatori rimarranno incantanti, molti conosceranno una Sicilia a loro sconosciuta, la nostra idea è quella di farli innamorare dei posti ritratti negli acquarelli, il siciliano non deve andare all’estero in vacanza, ma deve prima visitare e conoscere la propria regione, la più bella del mondo”.









“La nostra città – ha commentato l’assessore alla cultura del Comune di Ispica, Giuseppe Pluchinotta– ospita la più importante mostra del sud est nel periodo estivo, siamo sicuri che sarà motivo di attrazione per tanti che potranno così visitare e apprezzare le bellezze di palazzo Bruno”. A tagliare il nastro, in occasione dell’inaugurazione della mostra aperta ufficialmente venerdì scorso, il sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie che si è detto orgoglioso di fare gli onori di casa per un evento culturale così importante. Presente anche la presidente della commissione affari sociali alla Camera Marialucia Lorefice che ha sottolineato come con i lavori di Monreau si dia risalto alle bellezze della Sicilia.