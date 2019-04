Fare le Vacanze nel ragusano conviene: lo dice uno studio di Holidu

In Sicilia le vacanze costano di meno. Lo dice uno studio realizzato da Holidu.it, motore di ricerca per case vacanze leader a livello mondiale.









Nel panorama delle località turistiche delle varie regioni italiane, secondo lo studio eseguito nel gennaio 2019, la Sicilia si colloca come la 12° regione (a metà classifica circa) nella scala di valore dei costi degli affitti stagionali, per una spesa media di 131€ per l’alta stagione contro i 98€ per quella bassa. Nella divisione per province, dallo studio di holidu a guidare la classifica con i costi più alti è Trapani con 138 euro, Ragusa si trova invece al quinto posto con 119 euro di media. Tra le principali località costiere di tre regioni del sud Italia come Sicilia, Calabria e Puglia, quelle siciliane offrono sistemazioni generalmente più vantaggiose, mettendo a disposizione prezzi concorrenziali nei periodi più ricercati dell’anno.

Insomma, fatte le dovute eccezioni, secondo lo studio realizzato da uno dei maggiori motori di ricerca per case vacanze, la provincia di Ragusa rimane ancora oggi una delle mete più ricercate e vantaggiose per i turisti.